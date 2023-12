Cybersicurezza | la strategia per difendere le password

Leggi su agi

(Di martedì 19 dicembre 2023) AGI - L'Agenzia per sicurezza informatica nazionale ha pubblicato sul proprio sito le linee guida per la conservazione dellerealizzate insieme al Garante per la protezione dei dati personali. È la prima di una serie di pubblicazioni tecniche che servono a proteggere il cyberspazio in cui tutti ci muoviamo. È di queste ore l'attacco ransomware da parte del gruppo di hacker russi Lockbit ai servizi della pubblica amministrazione, attacco contrastato e 'mitigato' grazie proprio all'aiuto dei tecnici dell'Acn. Nell'ultimo anno l'attività dell'Agenzia guidata dal prefetto Bruno Frattasi ha visto moltiplicarsi le richieste d'aiuto da parte di istituzioni pubbliche, aziende private, talvolta anche piccole, che si sono viste bloccare il proprio sito web o i sistemi di gestione della propria attività da gruppi più o meno conosciuti di 'attaccanti informatici', pronti ...