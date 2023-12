Crosetto vive gratis in un superattico a Roma | “Ecco perché non pago l’affitto”

(Di martedì 19 dicembre 2023) Guidoda mesi ain undi 220 metri quadri, senza pagare. Ed esplode la polemica contro il ministro della Difesa. Il fedelissimo di Giorgia Meloni prova a giustificarsi spiegando i motivi che lo hanno spinto a questa decisione. Ma non a tutti appaiono convincenti le sue scuse. Qualcuno paragona la situazione persino ad un caso Scajola bis (l’ex ministro berlusconiano della casa comprata “a sua insaputa” ndr).Leggi anche:denuncia il Giornale, Sallusti: “Il ministro è un po’ nervoso” Ilin questione appartiene a Carmine Saladino, un suo amico imprenditore che lavora nel campo della cybersecurity. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il proprietario avrebbe già dovuto finire di ristrutturare ...

Il Ministro della Difesa: "Italia impegnata da anni a cercare di portare pace e sicurezza in questa regione e continuerà a fare la sua parte per ... (sbircialanotizia)

Crosetto gratis nel superattico dell'imprenditore cyber. 'Nessun favoritismo'

Guidoe il superattico a Roma: 'Ecco perché non pago l'affitto' Scoppia il caso Guidonel governo. Il ministroda mesi a Roma in un superattico di 220 metri senza pagare l'affitto . La casa appartiene ad un suo amico imprenditore della cybersecurity che si chiama Carmine ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Dicembre: Crosetto gratis nella casa dell'imprenditore Il Fatto Quotidiano

Crosetto gratis nel superattico dell'imprenditore cyber. Nessun favoritismo Affaritaliani.it

Crosetto gratis nel superattico dell'imprenditore cyber. "Nessun favoritismo"

Il ministro vive da mesi in questa casa a Roma senza versare l'affitto. "Non ho pagato perché ci sono i lavori in corso". Nuova grana nel governo Meloni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Dicembre: Crosetto gratis nella casa dell’imprenditore

Il trucco è talmente vecchio che lo vede anche un bambino. Eppure in giro è pieno di allocchi che ancora ci cascano. Un politico è disperato perché non ne azzecca una, o perché mente e viene ...