Crosetto pubblica foto lavori in casa | “Ecco perché non pago l’affitto”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Guidoreplica alle accuse secondo le quali vive in un appartamento di un imprenditore senza pagare l'affitto. ''Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato. 'Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?' Semplicemente