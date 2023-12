Crosetto pubblica foto lavori in casa | “Ecco perché non pago l’affitto”

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Guidoreplica alle accuse secondo le quali vive in un appartamento di un imprenditore senza pagare l'affitto. ''Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato. 'Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?' Semplicemente(a carico a locatore) sono a questo punto'', scrive su X il ministro della Difesa, Guidondo ledeiin corso nell'appartamento in zona Vaticano di proprietà del figlio dell’imprenditore Carmine Saladino che ha preso in affitto. ''Queste, odierne, penso spieghino, come qualunque inquilino, io sia un po’ irritato – aggiunge – Da ...