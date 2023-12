Crosetto attacca ancora la magistratura | ' La rappresentanza appartiene al Parlamento | ora serve un tavolo di pace'

Il Ministro Della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla Camera sul tema Della Giustizia , rispondendo all’interpellanza di +Europa in merito alle ... (ilgiornaleditalia)

Il Ministro Della Difesa Guido Crosetto è intervenuto alla Camera sul tema Della Giustizia , rispondendo all’interpellanza di +Europa in merito alle ... (ilgiornaleditalia)

Chiara Braga , capogruppo del Pd alla Camera, ha commentato le parole di Guido Crosetto che, in Aula, ha risposto all'interpellanza sulle sue ... (247.libero)

Crosetto alla Camera sulla giustizia : “Non ho attaccato le toghe - contro di me un plotone d’esecuzione”

"Non ho attaccato e non attaccherò mai la magistratura", ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, prendendo la parola alla Camera per ... (panorama)