Crisi agrumicoltura | il presidente Schifani | “Pronti a misure straordinarie”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 “Il governo regionale, dopo aver incontrato alcuni operatori del settore, sta valutando l’adozione diadeguate per arginare laagrumicola in Sicilia, dovuta alla carenza di piogge e quindi con produzioni scarse, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo. Interventi che verranno messi in campo compatibilmente con le limitazioni di finanza pubblica dovute a uno schema di Legge di stabilità ormai in fase di approvazione definitiva all’Ars. Pur tuttavia, non resteremo sordi agli appelli che arrivano soprattutto dalla parte orientale dell’Isola, dove migliaia di famiglie vivono di”, ha dichiarato ildella Regione, Renato