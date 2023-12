(Di martedì 19 dicembre 2023) Si parte sempre dal basso. Poche migliaia di euro, giusto il necessario per tamponare qualche falla, per mettere a posto le cose in tempi migliori. Poi, però, i tempi migliori non arrivano o...

Milik meglio di Vlahovic: 'Il serbo ha deluso' - Il Veggente

...e dellain attacco della Juve: a suo giudizio, Allegri dovrebbe cominciare a preferire Milik a Vlahovic . " Credo che il sorteggio sia andato abbastanza bene, per quanto riguardoe Inter ...

Crisi, a Napoli anche i politici nel mirino degli usurai: «Ora ti spacco la testa» ilmattino.it

Napoli, imprenditore cade vittima di usura per la crisi del Covid e denuncia: presi 6 aguzzini Fanpage.it

Crisi, a Napoli anche i politici nel mirino degli usurai: «Ora ti spacco la testa»

Ieri mattina, è stato notificato l’arresto in carcere a Carlo Capezzuto e Giuseppe Barretta, 72 e 39 anni; i domiciliari a Nicola Siano e Giovanni Minopoli, 47 e 45 anni; e l’obbligo di presentazione ...

leggi le altre "Poesì"

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...