Covid | Oms classifica JN 1 come ‘variante di interesse’

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – A causa della sua rapida diffusione, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hato la variante di Sars-CoV-2 JN.1'variante di interesse' (Voi) separata dal lignaggio BA.2.86, alias Pirola. In precedenza era statata Voiparte dei sottolignaggi BA.2.86. Lo rende noto l'Oms sottolineando che, "sulla base delle evidenze disponibili, il rischio aggiuntivo per la salute pubblica globale rappresentato da JN.1 è attualmente valutatobasso. Nonostante ciò – ammonisce però l'agenzia – con l'inizio dell'inverno nell'emisfero settentrionale, JN.1 potrebbe aumentare il carico di infezioni respiratorie in molti Paesi". L'Oms "sta monitorando continuamente le evidenze e aggiornerà la valutazione del rischio JN.1 se necessario", riferisce la nota. L'agenzia ...