Covid | il Picco in Arrivo | Consigli per un Natale Sicuro

(Di martedì 19 dicembre 2023) Milano - Con l'incremento dei ricoveri pere la crescita dei casi di influenza stagionale, specialmente nelle regioni del Centro Italia, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha rinnovato l'invito alla vaccinazione, soprattutto per gli anziani e le persone fragili, in vista delle festività natalizie. L'esperto epidemiologo Gianni Rezza fornisce preziosiper unanti-. Innanzitutto, Rezza sottolinea l'importanza di restare a casa in caso di febbre, definendolo un "dovere civico".a di rinunciare ai pranzi in famiglia se si presentano sintomi come febbre e tosse, anche se il tampone risulta negativo. Rezza avverte che i test, specialmente quelli fai-da-te, possono essere imprecisi, e l'influenza potrebbe comunque causare gravi conseguenze nelle persone più anziane. ...