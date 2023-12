Covid e vaccino | sabato open day 23 dicembre a Roma

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Torna232023 l’day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-19 nella Capitale. Ai cittadini, che lo richiederanno, verrà co-somministrato anche ilantinfluenzale. La somministrazione straordinaria verrà assicurata anche nei fine settimana della Epifania (6 e 7 gennaio) e del 20-21 gennaio.verrà garantita la copertura totale di, attraverso i seguenti centri vaccinali: la Asl1 garantirà la somministrazione nel centro di via Jacobini 6 dalle ore 8-14; la Asl2 assicurerà l’apertura straordinaria nella Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Nicolò Forteguerri 4 nella fascia oraria 8-14; la Asl3 metterà a disposizione la Casa ...

L'offerta della vaccinazione anti- 19, con il nuovoaggiornato sarà gratis per tutta la popolazione, indipendentemente da età, condizione di salute, oltre che per categorie indicate ...

«I Paesi europei hanno buttato 215 milioni di dosi di vaccini Covid-19 pari a 4 miliardi di euro»: l'analisi di Politico Open

Covid, Scotti: «A Natale vaccino per i fragili, con tampone falsa sicurezza»

«Il tampone per Sars-CoV-2 non dà la certezza che il virus non sia in incubazione. E farlo prima del cenone in famiglia può dare una falsa sicurezza. Il vaccino è il vero strumento di prevenzione per ...

Covid: meccanismo Covax per accesso ai vaccini "chiude" il 31 dicembre. Forniti 2 mld dosi vaccino ed evitati 2,7 mln morti nei Pvs

Covax, il meccanismo multilaterale per un equo accesso globale ai vaccini contro il Covid-19 lanciato nel 2020 in pandemia, si concluderà il 31 dicembre. Lo annuncia l'Organizzazione mondiale della ...