Covid | corde vocali paralizzate per virus | il caso di una 15enne

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – (EMBARGO ALLE 18.01) –dal. E’ successo negli Usa a una ragazza di 15 anni che a causa di questa grave complicanza, fallita la logopedia, ha trascorso 15 mesi con un buco nella gola: l’unico modo per riuscire a respirare. Più di un anno per recuperare la funzionalità perduta, in tempo per permettere alla giovane di diplomarsi e partecipare al ballo di fine anno. “Diceva che non ci sarebbe mai andata con una tracheotomia in vista”, racconta Christopher Hartnick dell’ospedale Mass Eye and Ear di Boston, autore senior dello studio che sulla rivista ‘Pediatrics’ descrive quello ritenuto dai medici “il primopediatrico di paralisi bilaterale delledopo infezione daSars-CoV-2. Un ...