Courtois | «A causa dell’infortunio non ci sarò all’Europeo»

(Di martedì 19 dicembre 2023) Thibautdà forfait per l’Europeo: il portiere belga annuncia la sua assenza per la competizione dell’estate 2024 A Sporza, Thibautha annunciato che non prenderà parte ad Euro 2024. LE PAROLE – «Adel mio infortunio, per me non ci sarà l’Europeo. Quando torno? Prima devo recuperare al 100% e poi è meglio non fissare una data. Sefortunato, potrei giocare una partita a maggio. Ma nonpronto al 100% per un grande torneo come l’Europeo».