Cos’è l’Unapproachable make-up | il trucco anti molestie virale su TikTok

Leggi su dilei

(Di martedì 19 dicembre 2023) Da sempre il-up non è solo un modo utilizzato dalle persone per apparire più belle o più a loro agio con il proprio aspetto. Il, negli anni, ha visto moltissimi cambiamenti, ma è sempre rimasto una forma d’arte: e come ogni opera d’arte che si rispetti, molto spesso porta con sé una comunicazione volta a esprimere un messaggio forte, chiaro. Uno degli ultimi trend di questo genere è-up, undiventato molto popolare su. Scopriamo di cosa si tratta.-up Dimenticatevi colori tenui, glow e visi dolci e gentili. La nuova tendenza è-up, un tipo diche regala a chi lo indossa un’estetica ...