Cosa non funziona nel nuovo Patto di stabilità La versione di Tria

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alla fine potrebbe esserci anche il colpo di scena, dietro l’angolo. La riforma deldirischia di andare per le lunghe: mica settimane, ma mesi, magari fino alla nuova presidenza della Commissione europea, all’indomani delle elezioni di giugno 2024. Ci sono, infatti, serie probabilità che l’Ecofin straordinario di domani non partorisca ilschema di regole fiscali che dovrebbe scongiurare il ritorno dei vecchi vincoli di bilancio. I negoziati (i ministri delle Finanze si vedranno in videoconferenza) ci sono, per carità. Ma il punto di caduta è ancora lontano. L’Italia continua a puntare i piedi, ribadendo un concetto: la riduzione del debito dev’essere graduale, realistica e sostenibile. Qui il riferimento, molto critico, è a una duplice richiesta tedesca e cioè che i Paesi con un debito superiore al 90% del Pil lo ...