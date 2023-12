Cosa hanno in comune il capo di Vox e Carlo Rovelli

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 dicembre 2023) C’era sulla Stampa un’intervista aldi Vox, Santiago Abascal, finiva con la domanda: “Tiferà per Donald Trump alle presidenziali americane?” Risposta: “La scelta tra lui e il progressismo di Biden è semplice: spero che vinca Trump”. C’era sul Fatto un’intervista a, aveva la domanda: “Crede che Trump sarà rieletto?” Risposta: “Non lo so. Non mi piace Trump. Biden ancora meno”. La democrazia è la forma peggiore di governo, comprese tutte le altre.