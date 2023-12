Corso Social Media Manager gratis

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sei un giovane diplomato che desidera migliorare le proprie skills in ambito digitale? Devi sapere che la Regione Lombardia ha messo a disposizione di tutti gli interessati un , della durata di 1.000 ore, che avrà luogo a partire da gennaio 2024. Si tratta di un’opportunità imperdibile per molti disoccupati, soprattutto perché sempre più aziende stanno spostando la comunicazione con il cliente e la sponsorizzazione dei propri prodotti sui canali virtuali e la figura delè una delle più richieste al momento. Dunque, grazie algratuito offerto dal portale ETAss, avresti la possibilità di diventare un esperto del settore, seguire uno stage per emergere nel mondo del lavoro e dare uno slancio definitivo alla tua carriera. Descrizione del...