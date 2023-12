CORSO PER INSTALLATORI GIUNTISTI ENEL

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 19 dicembre 2023) SETTORE: Personale OperaioAZIENDA: Orienta spaDATA ANNUNCIO: 02/11/2023SEDE DI LAVORO: Terni Orienta spa Agenzia del lavoro in collaborazione con l’ente di formazione Elis ed, nell’ambito del programma 5000 volt, organizza un . Ildella durata di 200 ore darà accesso a 2 profili(D-E) come tesatori-. Al termine delè prevista prima assunzione in somministrazione a tempo determinato di 6 mesi, CCNL Metalmeccanico, al termine della quale è prevista la trasformazione diretta in azienda. L’obiettivo è quello di formare una figura professionale specifica addetta alle lavorazioni e installazioni. Per i partecipanti alè previsto rimborso spese al termine dello stesso di euro 800 Si richiede possesso diploma di scuola superiore ...