Corsa contro il tempo per il Napoli | nuovo contatto con l’agente per il rinnovo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 dicembre 2023)di rinnovi in casa: in attesa di quello di Victor Osimhen, ilprova a chiudere per un altro azzurro. Ilsembra aver trovato la strada giusta per rinascere. Gli azzurri hanno ancora parecchia ruggine da togliersi di dosso, ma Walter Mazzarri è riuscito a toccare le corde giuste. Almanca ancora una forma fisica che gli permetta di essere dominante per l’intera partita e soprattutto serve un rinforzo in difesa. Il calo di prestazioni di Amir Rrahmani e un Juan Jesus altalenante stanno costando caro agli azzurri. La dirigenza partenopea, però, ha capito che il momento è cruciale e vuole permettere agli azzurri di giocare con maggiore tranquillità. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis è a lavoro per chiudere rinnovi importanti. Ilvuole il ...