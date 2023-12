Corona | ex fotografo | “Ridatemi passaporto | voglio andare in Usa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 dicembre 2023) "ricominciare in una città dove non tutti mi conoscono" ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in aula a Milano. L'udienza è stata rinviata a marzo "riottenere il mioe andarmene negli Stati Uniti". Alla soglia dei 50 anni Fabrizioprova a ripartire e spera di farlo lontano dalle aule di