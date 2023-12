(Di martedì 19 dicembre 2023) Fabriziovolta pagina e ricomincia dall'America. O almeno è quello che vorrebbe, chiedendo che gli venga restituito il, ma non per darsi alla fuga, a quella non...

Novak Djokovic è pronto per le ATP Finals . Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi in merito, la vittoria a Parigi-Bercy è stata il miglior ... (sportface)

Firenze, 27 nov. - (Adnkronos) - Due ore intense, per parlare della propria esperienza professionale e per confrontarsi con gli allievi: questa ... (liberoquotidiano)

La teoria gender , secondo la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella , non è che una versione 2.0 del patriarcato . Ai ... (open.online)

Corona: ex fotografo, 'voglio il passaporto per fare documentari negli Usa'

Voglio il mio passaporto: non mi serve per scappare, ma per cominciare un'attività cheda anni, sto girando documentari per l'America' spiega, ritenuto dalla questura di Milano ancora ...

Corona e il sogno americano: «Ridatemi il passaporto, voglio lavorare negli Usa e fare documentari» leggo.it

Giorgio Corona: “Sogno Giacomo ancora al Palermo. Dopo la doppietta alla Juventus…” Mediagol.it

Corona e il sogno americano: «Ridatemi il passaporto, voglio lavorare negli Usa e fare documentari»

Fabrizio Corona volta pagina e ricomincia dall'America. O almeno è quello che vorrebbe fare, chiedendo che gli venga restituito il passaporto, ma non per darsi alla fuga, a quella non ...

Corona: ex fotografo, 'voglio il passaporto per fare documentari negli Usa'

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Voglio riottenere il mio passaporto e andarmene negli Stati Uniti. Vorrei fare semplicemente la mia vita, ricominciare in una città dove non tutti mi conoscono, voglio f ...