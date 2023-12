Coppie gay | Papa Francesco approva la benedizione | con un grosso “ma”

(Di martedì 19 dicembre 2023) La dichiarazione Fiducia supplicans sul senso pastorale delle benedizioni pubblicata dal Dicastero per la Dottrina della Fede è statata da, come riporta Vaticannews, e sarà ora possibile dare laallegay in chiesa, ma con delle limitazioni. Nonostanteabbia confermato la dichiarazione del dicastero per la Dottrina della fede, che di fatto supera il precedente divieto del marzo 2021 (con un responsum che negava laallegay) reinterpretando il concetto dipastorale, sottlinea però che la Chiesa “resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a ...

Il Vaticano apre alle benedizioni per le coppie gay, ma con dei paletti: «fuori dalla liturgia e non confondibili con un matrimonio» . Lo ha reso ... (open.online)

Il Dicastero per la Fede: «Non si deve impedire la vicinanza della Chiesa, ma questa Benedizione non verrà mai svolta contestualmente ai riti ... (corriere)

Fiorello ha infine parlato anche di Papa Francesco e del suo via libera per la benedizione in chiesa delle: "Beneditele senza dare scandalo, ma non è un matrimonio. Insomma, ti benedico ...

Vaticano: "Sì alla benedizione delle coppie gay, ma non è matrimonio" TGCOM

Vaticano: sì a benedizione coppie gay ma non è matrimonio Il Sole 24 ORE

Papa Francesco, la svolta epocale: "Le coppie gay saranno benedette in chiesa"

Il Dicastero per la Fede: "Ma non sarà un matrimonio". La guerra tra conservatori e progressisti in Vaticano in vista del prossimo Conclave ...