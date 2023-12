Coppa Italia Serie C 2023 2024 | sorteggiate le semifinali | Rimini-Catania e Lucchese-Padova

L’Inter, detentrice del titolo da due edizioni, scende in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, grande sorpresa di questa... (calciomercato)

Napoli, i convocati per il Frosinone: quattro assenze per Mazzarri

I convocati del Napoli di Walter Mazzarri per la sfida dicontro il Frosinone. Tutti i dettagli in merito Il Napoli scende in campo questa sera alle 21 contro il Frosinone per gli ottavi di finale di. Assenti Olivera, Zielinski, ...

Inter-Bologna, le probabili formazioni di Coppa Italia

Inter-Bologna, le probabili formazioni di Coppa Italia – Battere il Bologna e proseguire l’avventura in Coppa Italia. Negli ottavi di finale della competizione scendono in campo anche le big e domani ...

Genova Capitale europea dello Sport 2024: a gennaio la Coppa Davis sarà a Palazzo Tursi

«Desidero plaudire a Genova 2024 – aggiunge il presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli – sia per le grandi manifestazioni programmate sia, anzi soprattutto, per la forte attenzione che ...