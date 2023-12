Coppa Italia 2023 24 Esclusiva Mediaset | Programma e Telecronisti Ottavi di Finale #2

(Di martedì 19 dicembre 2023) LaFrecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione/2024. Il prossimo spettacolo si concluderà il 24 maggio, con lain gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultimo trofeo. Scattata con il turno preliminare dello scorso 5 e 6 agosto la 76° edizione della, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò inper 1-0 l’Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto. Sono 16 le squadre che almeno una volta hanno vinto il torneo: al comando, per numero di titoli vinti, troviamo Juventus a quota 14, Roma e Inter (i neroazzurri detentori del titolo, vinto lo ...

Padel, la Coppa dei club Msp al giro di boa: ecco i campioni d'inverno dei gironi 'perugini'

...finalisti di SUPER: Ternana Padel e Massa Martana Padel in TV Mercoledì 20/12 ore 22.00 su RETESOLE (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP&...

Napoli-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo Champions League e campionato c'è la Coppa Italia e a Fuorigrotta arriva il Frosinone di Eusebio Di Francesco tra le più belle sorprese della serie A.

Frontale in auto a 18 anni. Muore baby campione di sci. Ferita la fidanzatina a bordo

Sondrio, l’asso dell’Italia giovanile Olcelli ha perso il controllo del mezzo per l’asfalto scivoloso. Trauma toracico nel frontale per la 16enne, illeso l’altro conducente. Il ct: Mirko, un talento u ...