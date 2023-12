Controlli del NAS a Latina | Terracina e Pontinia | sequestrati 160kg di cibo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023) Continuano idei Carabinieri del NAS a. Nel mirino le attività di ristorazione pontine, sequestri e multe. I militari del NAS di, coadiuvati dai colleghi delle locali Stazioni Carabinieri, hanno intensificato iagli esercizi di ristorazione al fine di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Accertamenti importanti, soprattutto in vista delle festività natalizie ormai alle porte.del NAS a Sezze e a Fondi – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Ebbene, nel corso degli accertamenti in particolare sono stati rinvenuti ecirca 130 kg dia causa delle irregolarità riscontrate specie in materia di tracciabilità. Comminate sanzioni anche dal punto amministrativo per ...