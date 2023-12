Contrapposizione tra fazioni camorristiche a Casoria e Afragola | 26 arresti

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023): Unatra variedel gruppo criminale, espressione territoriale del clan “Moccia”, tra droga stese e armi da guerra. Camorra, contrapposizioni tra. La Polizia di Stato e i Carabinieri in una operazione congiunta hanno eseguito a una misura cautelare. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatari della misura 26 indagati, rispettivamente sottoposti alla custodia in carcere ovvero aglidomiciliari. Sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ...