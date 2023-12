Concorso docenti secondaria | neoassunti soggetti al vincolo triennale Cosa si può fare e cosa no

Ancora polemiche per il Concorso docenti 2022 che ha visto il caso delle domande sbagliate dei quiz . Il dossier presentato nei mesi scorsi per il ... (orizzontescuola)

Concorso dirigenti scolastici 2023, titoli di studio necessari e altri requisiti

aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

Concorso ordinario 2023 Scuola secondaria di primo e secondo grado Miur

Concorso dirigenti scolastici, in uscita bando per 587 posti: l’annuncio del Mim

Concorso dirigenti scolastici: in uscita il bando per 587 posti. Ecco cosa c'è da sapere e come fare domanda. Il bando per il concorso dirigenti scolastici verrà pubblicato oggi, martedì 19 Dicembre ...

Pubblicato il bando del concorso per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici

Sono oltre mille le reggenze nelle scuole italiane, nel Varesotto sono 18. L'esame prevede una prova preselettiva, una scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ...