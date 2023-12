Concerto dell’Epifania | tutto pronto per la 29esima edizione | in onda da Napoli su Rai 1 il 6 gennaio

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 dicembre 2023) La ventinovesima edizione del, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di, presenta il suo programma ispirandosi al tema dell’arte della musica come occasione di impegno sociale. Come ci ricorda Papa Francesco con la 57esima Giornata Mondiale della Pace, con il suo messaggio dedicato al rapporto tra gli sviluppi dell’intelligenza artificiale e la pace, bisogna educarsi al superamento dei conflitti e la musica può costituire un invito alla riflessione nello scenario di una società in rapida trasformazione digitale, ma ancora insanguinata da guerre in varie parti del mondo, e che richiede il nostro impegno affinché la terra sia una dimora degna di tutta la famiglia umana. Madrina della serata sarà Arianna Ciampoli, che presenterà le esecuzioni musicali live accompagnate dalla grande Orchestra ...