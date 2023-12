Conad primo operatore della GDO italiana | nel 2023 fatturato a 20 | 2 mld

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) –è per il quinto anno consecutivo ilGrande Distribuzione. E' quanto emerge dalla presentazione dei dati di preconsuntivo, con l'insegna che registra uncomplessivo di circa 20,2 miliardi di euro, in crescita del 9,1% sul 2022.Le principali evidenze, illustrate dal Presidente Mauro Lusetti e dal Direttore Generale Operativo Francesco Avanzini, mostrano comeabbia consolidato la propria quota di mercato, ora pari al 15,0% sul totale Italia, con una crescita delle vendite del 9,6% (+7,9% a parità di rete). In questo scenario hanno performato particolarmente bene i concept (+15%) – Parafarmacia, Ottico e PetStore– eSuperstore ...