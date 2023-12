Con il Samsung Galaxy S24 video e foto perfetti grazie all’IA

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) IlS24 è vicinissimo al lancio di metà gennaio e continuano a giungere succulenti anticipazioni sull’aspetto più interessante del telefono, ossia il fatto di essere il primo smartphone con IA integrata. L’intelligenza artificiale a disposizione di tutta la serie top di gamma (o semplicemente del modello Ultra) contribuirà a facilitare tante operazioni eseguite con il telefono. In particolare, lee iottenuti con i dispositivi nuovi potranno essere migliorati automaticamente o con un semplice comando. Gli ultimi dettagli relativi alS24 con l’IA provengono dall’informatore noto a tutti su Twitter come Bennett Buhner. L’esperto ha chiarito che,pure all’integrazione della nuova interfaccia One UI 6.1, verrà introdotta ...