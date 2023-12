Computer Portatile con 32 GB di RAM? ora si può fare

Leggi su navigaweb

(Di martedì 19 dicembre 2023) I portatili restano ancora i dispositivi portatili più apprezzati da chi utilizza progmi gestionali o progmi specifici per lavoro (architettura, ingegneria etc.), ossia quando è richiesta una grande potenza di calcolo, paragonabile a quella ottenibile con un PC desktop fisso. Proprio questa loro flessibilità ne permette l'uso anche in scenari più casalinghi come PC da studio, da divertimento o per controllare la posta o i social network in maniera molto più precisa rispetto alle app disponibili per smartphone o tablet. Nella guida che segue vi mostreremo i portatili con il maggior quantitativo dipossibile, analizzando i modelli che vantano ben 32 GB di, in grado di reggere tantissime schede di Google Chrome, varie istanze di Photoshop e di Illustrator e ben 2 o 3 macchine virtuali. LEGGI ANCHE -> ...