Comprare e vendere casa tramite agenzia conviene | costa meno e si fa più in fretta

(Di martedì 19 dicembre 2023) In Italia, solo una piccola parte delle compravendite immobiliari è gestita da privati, mentre la grande maggioranza di immobili è affidata alle agenzie immobiliari. Il mercato immobiliare residenziale conta oggi circa 1 milione di immobili in vendita. Ben l’85,9% di queste operazioni è gestito da agenzie immobiliari, il 14,1% da privati. “Le trattative condotte dalle agenzie si concludono generalmente più velocemente e con un prezzo più vicino a quello di partenza, perché, a differenza dei privati che tendono a sovrapprezzare gli immobili, gli agenti immobiliari dispongono di maggiore esperienza nel settore e di strumenti tecnologici che consentono di effettuare valutazioni più oggettive e in linea con il reale valore di mercato dell’immobile”. A spiegarlo a QuiFinanza è Patrick Albertengo, Co-founder e Managing Director di Reopla, società parte del gruppo Sprengnetter specializzata ...