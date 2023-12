Compleanno Milan | Tomori compie 26 anni | gli auguri del club

Il Milan festeggia oggi il suo 124° Compleanno : sui social festeggia no anche alcuni ex rossoneri. Ecco il messaggio dell'ex Ronaldinho (pianetamilan)

Roma, c'è il Feyenoord ai playoff. Pinto mette gli occhi su Gudmundsson

...Presidente del club che in un'intervista rilasciata a Radio Radio in occasione del suo... I partenopei affronteranno all' Olimpico i ragazzi di Mou il 23 dicembre, mentre per- Roma l'...

Serie A, 16^ giornata, il punto di Paolo Oggioni: tentativo di fuga Inter, crollo delle romane

Sedicesima giornata di Serie A che segna il primo allungo in vetta. L'Inter, infatti, con un gol per tempo, liquida la Lazio e stacca ...

Compleanno Tomori: gli auguri del Milan al difensore di nazionalità inglese, che oggi spegne 26 candeline – FOTO Giornata speciale per Tomori: il difensore inglese, vero e proprio pilastro non solo di ...