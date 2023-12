Il tema dei Compiti a casa fa sempre molto discutere, dei benefici e degli svantaggi di dover studi are tutti i pomeriggi della settimana come anche ... (dilei)

Il sistema scolastico finlandese, rinomato per la sua eccellenza, si offre in deciso contrasto con quello italiano. Secondo il Programme for ... (orizzontescuola)

Il sistema scolastico Finlandese è famoso per la sua eccellenza, in netto contrasto con quello italiano. Secondo il Programme for International ... (youreduaction)

“ professoressa , mia madre sta a letto, non si muove più, e io il pomeriggio devo stare con lei. Non riesco a pensare anche ai compiti . Io ho due ... (orizzontescuola)

Compiti vacanze di Natale, una preside invita i docenti a non assegnarli: dividono le famiglie, la mente ha bisogno di riposare

... le vacanze sono preziose per ascoltare e osservare quel che si fa in, per il dialogo tra ... La dirigente scolastica non è contro inin toto 'La circolare è solo un invito a riflettere, tra ...

“Non assegno compiti a casa e i risultati dei miei studenti sono migliorati. Vi spiego come faccio”. INTERVISTA alla professoressa Arianna Fioravanti Orizzonte Scuola

Compiti a casa e vacanze, dalla pedagogista '5 consigli per uscirne vivi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Compiti a casa e vacanze, dalla pedagogista '5 consigli per uscirne vivi'

Pochi giorni a Natale e i gruppi Whatsapp dei genitori inizieranno a strillare. Le lamentele sui tanti compiti a casa dati dagli insegnanti ai bambini, limitando quello che è il vero obiettivo della v ...

Compiti vacanze di Natale, una preside invita i docenti a non assegnarli: dividono le famiglie, la mente ha bisogno di riposare

In questi giorni è esploso il dibattito in merito ai compiti delle vacanze di Natale: giusto assegnarli agli studenti Sbagliato E cosa assegnare se lo si vuole fare Gli insegnanti sono divisi rispe ...