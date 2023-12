Como | nascondeva in negozio 100 chili di fuochi d' artificio illeciti | denunciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Milano, 19 dic.(Adnkronos) - Il comando provinciale della guardia di finanza di, in occasione delle prossime festività, ha intensificato l'azione di contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici, potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei consumatori. In tale contesto, i militari della compagnia di Erba hanno sottoposto a sequestro oltre 2.000 artifizi pirotecnici pericolosi, parte dei quali realizzati clandestinamente, del peso complessivo di circa 100 chilogrammi. L'intervento, scaturito da autonoma attività info-investigativa, ha interessato un esercizio commerciale dell'area erbese esteso all'abitazione, al piano superiore, del titolare dell'attività. Al suo interno i finanzieri si sono trovati di fronte ad un vero e proprio piccolo laboratorio per il confezionamento di ordigni pirotecnici: ...