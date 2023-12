Come sta Celine Dion? Parla la sorella Claudette | e le notizie non sono rassicuranti

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo la terribile notizia della diagnosi sulla sindrome della persona rigida la domanda ritorna ciclicamente:sta? Laha aggiornato i fan in un’intervista rilasciata per 7 Jours.stadetto in apertura, ladi, hato delle condizioni della cantante in un’intervista rilasciata per il format canadese 7 Jours. Lenon: la voce di My Heart Will Go On “non ha il controllo sui muscoli“, ha riferito, e per questo decorso irreversibile cresce costantemente la ...