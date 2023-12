Come realizzare un unapproachable makeup | il trucco TikTok per proteggersi dalle molestie

Leggi su diredonna

(Di martedì 19 dicembre 2023) Di recente, un nuovo trend ha preso piede su, diventando un vero e proprio fenomeno virale: l’, ilpensato per respingere il cosiddetto “male gaze” e sfidare i tradizionali canoni di bellezza che troppo spesso circoscrivono le donne. @hayleybuix Finally tried themake up trend! #tutorial #transformation #trend #? Glory Box - Portishead Che cos’è l’Ma cosa rende questocosì peculiare? È un’estetica esagerata, progettata per scongiurare qualsiasi tipo di approccio indesiderato, alzando il volume sulla propria presenza senza permettere invadenze ...