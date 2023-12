Cobrai Kai | quando esce la Stagione 6 su Netflix? Rispondono i produttori

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo lo stop obbligato dagli scioperi, la produzione dell'ultimadella serie è ripresa: maescono i nuovi episodi? Dal suo annuncio, sono state poche le news riguardanti la6 di Cobra Kai, ma adesso che gli scioperi sono ormai alle spalle sta cominciando a delinearsi lo scenario. Tuttavia, ci si chiedeuscirà l'ultima. Con le riprese ripartite appena dopo la conclusione degli scioperi, il produttore Hayden Schlossberg ha confermato che lafinale dello show arriverà nel 2024, sempre ammesso che non accada qualcos'altro nei prossimi mesi. "L'unica condizione è che non succeda nient'altro nel settore. La speranza è quella di far uscire lail prima possibile per i fan che lo stanno aspettando". …