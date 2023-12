Claudio Cecchetto | Numero uno? Preferisco il numero due

Leggi su tvzoom

(Di martedì 19 dicembre 2023) «Fiorello è il più pigro, convinsi Scotti a lasciare il lavoro Jovanotti indisciplinato. Volo scrittore? Era prevedibile» Corriere della Sera, di Renato Franco, pag. 54 Con il senno di poi ho capito che sono stato un talent scout anche nella scelta dei miei studi: prima perito termo-tecnico, poi Scienze delle preparazioni alimentari, ovvero i due grandi problemi dell’era moderna: il riscaldamento e il cibo». Incontri, successi, scommesse, scelte azzardate e azzeccate: quella diè una vita da film, anzi da docu-film: People from, domani su Rai1 alle 21.30, una produzione Lotus in collaborazione con Rai Documentari. Suo padre prevedeva un destino lontano dal mondo dello spettacolo per lei. «Prima mi chiese se volevo lavorare o studiare. Poi si rispose da solo: no, tu continui a studiare, ma quando nel 1975 ...