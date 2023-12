Classifica senza errori arbitrali 16 Giornata | Campionato falsato?

Leggi su napolipiu

(Di martedì 19 dicembre 2023)16di serie A. Molte le decisioni contestabili cherischiano di falsare il torneo. Il disastro arbitrale è totale ma nessuno sembra essersene accorto. Nella Domenica Sportiva della Rai fanno magie sulla moviola dell’ arbitraggio di Marcenaro, il quarto consecutivo in danno del Napoli, ma in Pressing si stracciano le vesti e strappano i capelli per perorare la causa juventina. E’ ildel brand bianconero e i “chiagnazzari” sono i tifosi napoletanigiornali e tivvù. Dopo due settimane, due, si sono accorti che Massa di Imperia ha penalizzato il Napoli contro l’Inter. Fra qualche mese ci faranno sapere che il miglior arbitro della Via Lattea, alias Orsato, ha penalizzato ancora una volta il Napoli a Torino. Pensate ...