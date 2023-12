CJ Perry | l’infezione non migliora Costretta ad operarsi Ecco come sta

Leggi su aewuniverse

riportato sul nostro portale lo scorso weekend CJha annunciato di non aver potuto assistere a CMLL e AEW Collision a causa di una grave infezione al dito estesasi in più parti del corpo. L'agente di Andrade El Ídolo e moglie di Miro ha tenuto aggiornati fans su X dove ha annunciato di doversi sottoporre ad un operazione chirurgica per limitare l'estendersi del. Fortunatamente l'operazione è riuscita perfettamenteannunciato proprio dal marito su Instagram Dalla redazione di AEW Universe l'augurio di una pronta guarigione.