Il tecnico lo scarica: riecco l'olandese per la Juve

Così, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juventus sta cercando di chiudere per Kalvin Phillips, pronto a lasciare il Manchester, con la formula del prestito. Ma in Premier League ...

City, riecco De Bruyne. Il belga è tornato ad allenarsi con la squadra ItaSportPress

Napoli, riecco il Barcellona. C'è un trend da invertire Sportitalia

Il trequartista ha partecipato all'allenamento odierno con il resto della squadra, ma il rientro rimane ancora mistero ...

Iezzo sul sorteggio: "Meglio il Barcellona che City e Bayern Monaco"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere di Napoli e Cagliari.