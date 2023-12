Cina | stanzia 250 mln yuan per Gansu | Qinghai colpiti da terremoto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pechino, 19 dic – (Xinhua) – La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), il principale organo di pianificazione economica della, oggi ha annunciato di averto 250 milioni di(circa 35,2 milioni di dollari) di investimenti dal bilancio centrale per le aree colpite dalnelle province dele del, per sostenere il ripristino e la costruzione di emergenza di infrastrutture e strutture di servizio pubblico. La NDRC ha dichiarato che, dopo ilnel, ha inaugurato un meccanismo di risposta alle emergenze per garantire il trasporto regolare di carbone, petrolio e gas, la fornitura di energia elettrica, l’invio di materiali di soccorso e la fornitura di importanti beni di sussistenza. ...