Cina | prima nave trivellatrice oceanica costruita nel Paese inizia viaggio di prova

(Di martedì 19 dicembre 2023) Guangzhou, 19 dic – (Xinhua) – Ladi trivellazioneine’ stata ufficialmente chiamata “Mengxiang” (Sogno). Ieri hato il suodi, segnando un passo avanti nell’esplorazione delle risorse in alto mare del. Con una lunghezza di 179,8 metri e una larghezza di 32,8 metri, lapuo’ percorrere 15.000 miglia nautiche e resistere per 120 giorni senza rientrare in porto. L’imbarcazione, caratterizzata da un’elevata stabilita’ e resistenza strutturale, puo’ operare in aree di navigazione illimitate in tutto il mondo e perforare fino a 11.000 metri di profondita’. Vantando una capacita’ di trivellazione marina leader a livello mondiale, la “Mengxiang” perforera’ la ...