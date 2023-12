Cina | intensifica operazioni di soccorso in regioni colpite da sisma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pechino, 19 dic – (Xinhua) – Il governo cinese stando i soccorsi per i disastri nelle province nord-occidentali cinesi del Gansu e del Qinghai, dopo che un terremoto di magnitudo 6,2, alla mezzanotte di ieri, ha ucciso oltre 100 persone. Il ministero delle Finanze e il ministero per la Gestione delle Emergenze oggi hanno stanziato 200 milioni di yuan (circa 28,18 milioni di dollari) di fondi per le province. Del totale, 150 milioni di yuan saranno utilizzati per sostenere il Gansu, mentre 50 milioni andranno al Qinghai. Il secondo lotto di beni di, tra cui 2.500 tende di cotone, 20.000 cappotti e 5.000 letti, e’ stato inviato al Gansu, mentre anche il Qinghai ha ricevuto 1.500 tende, 5.000 cappotti di cotone e 5.000 letti, oltre ad altri materiali di. A partire da questa mattina, un ...