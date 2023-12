Cina | Gansu | operatori di Croce Rossa offrono soccorsi dopo terremoto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pechino, 19 dic – (Xinhua) – La Societa’ dellacinese (RCSC) ha avviato una risposta di emergenza di livello II e ha inviato delle task force nelle aree disastrateche undi magnitudo 6,2 ha colpito la provincia nord-occidentale cinese del, nella tarda serata di ieri. E’ stato inoltre attivato un meccanismo di coordinamento per le emergenze nellanord-occidentale e sono state dispiegate squadre di ricerca e salvataggio, squadre mediche e squadre di soccorso per i disastri, ha dichiarato la RCSC. Finora, l’organizzazione ha stanziato 5 milioni di yuan (circa 704.000 dollari) in fondi per iin caso di disastro e ha fornito 700 tende di cotone, 2.000 letti pieghevoli, 12.700 trapunte, 4.500 cappotti imbottiti di cotone ...