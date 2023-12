Cimici nell' ufficio Le accuse del generale e le paranoie di Zelensky | cosa rischia l' Ucraina

Allarme cimici dei letti - sono arrivate anche in Italia : “Si annidano nelle fessure - di notte escono per nutrirsi del sangue umano”. Ecco come debellarle

In Francia è Allarme cimici dei letti. Ora, questo parassita infestante e difficile da debellare è giunto in Italia. Cosa dobbiamo fare in caso di ... (ilfattoquotidiano)