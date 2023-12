Ciclismo | presentato il percorso della prossima Vuelta 2024 | partirà il 17 agosto

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) Il mondo delnella giornata di oggi ha saputo e conosciuto il prossimoche sarà alla base. Il famoso giro di Spagna, classica nel mondo delmondiale,il prossimo 17con la partenza da Lisbona il 17e arrivo a Madrid l’8 settembre, per un totale di 21 tappe che toccheranno due Paesi, ossia Spagna e Portogallo. Nove gli arrivi in alta quota, compresi gli inediti Yunquera, Cazorla e Puerto de Ancares, e due crono individuali. Si alza al “Marriott Auditorium Hotel” di Madrid il sipario sullanumero 79. Per la seconda volta nella storia dopo il 1997, sarà dunque il Portogallo a ...