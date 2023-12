Cibi delle feste sì ma con attenzione se lo stomaco soffre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Alzi la mano chi non si concede qualche strappo alla regola durante le festività di natale. Lecito, ci mancherebbe, visto le tante occasioni di stare insieme agli altri e i tanti piatti che la nostra tradizione propone per le giornate in arrivo, ma qualchein più è bene che venga seguita da chidi problemi gastrointestinali o digestivi. “Chidi disturbi a tutto il tratto digerente, dalloall’intestino fino a fegato e pancreas, siano questi informa lieve o più grave, deve stare attento a ciò che mangia, anche se siamo a Natale e si tende spesso ad esagerare – dice il dottor Nicola Gaffuri, responsabile della Gastroenterologia ed endoscopia digestiva di Humanitas Gavazzeni -. Innanzitutto bisogna fareagli alcolici, aitroppo speziati e ...