Choc in Iran | condannata a morte una sposa bambina

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Solo qualche mese fa ci fu una violentissima rivolta popolare contro il regime inper protestare contro ladi Masha Amini, arrestata dalla polizia morale per non aver indossato il velo correttamente. Nonostante quella rivolta sanguinosa poco sembra essere cambiato in, dove il 20 dicembre ci dovrebbe essere l’esecuzione di Samira Sabzian,in carcere da 10 anni econ l’accusa di aver ucciso il marito. La condanna adi Samira Samira fu costretta a convolare a nozze col marito ad appena 15 anni e nel 2013, 4 anni dopo, avrebbe assassinato il marito per avvelenamento. La sua esecuzione era prevista il 13 dicembre ma poi è stata rimandata e riprogrammata al 20 ...