Chip | ecco come diminuisce il divario tra Usa | Cina e Taiwan

(Di martedì 19 dicembre 2023) La corsa ai semiconduttori è destinata a rappresentare un leitmotiv di questo secolo: spinta dal massiccio ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale e alla digitalizzazione (5G, Internet of Things) ma anche dalle tensioni geopolitiche che dettano le nuove priorità dei governi nazionali. Prima di tutto, correggere una sovra-esposizione rispetto ad una supply chain fortemente globalizzata, ma che vede concentrarsi inun segmento crucialequello manifatturiero. In questa direzione, gli Stati Uniti prima con ils for America Act e l’Unione europea poi con l’Europeans Act hanno lanciato ambiziosi programmi nazionali e regionali per incentivare e investire sulle capacità produttive, riducendo il rischio e le vulnerabilità di una possibile crisi di sicurezza tra Pechino e Taipei che possa mettere ...